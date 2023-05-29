Челябинск, 29 мая, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ведут ликвидацию возгорания на открытой площадке хранения досок и брусьев, которое произошло около склада в Челябинске на площади 2600 квадратных метров. Об этом 29 мая рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции (доски, брус) по адресу: улица Енисейская, дом 52/4. Площадь пожара составляет 2600 кв. м. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что в 05:14 (04:14 мск) возгорание удалось локализовать. Также указывается, что в работах по тушению участвуют 50 человек и задействовано 11 единиц техники, к месту пожара следует пожарный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в административном здании, расположенном в московском парке «Зарядье», произошло возгорание. В результате пожара было эвакуировано 50 человек.