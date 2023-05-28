Анкара, 29 мая, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Турецкая оппозиция должна проанализировать, какие допущенные ошибки помешали одержать победу на выборах президента страны. Об этом 29 мая заявил бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Политик поздравил народ страны с проведением президентских выборов в спокойной атмосфере, как и подобает Турции, а также турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и пожелал ему успехов в решении накопившихся проблем.

«А сейчас призываю всю оппозицию подумать, в чем мы ошиблись», — написал Индже в своём Twitter-аккаунте, обращаясь к оппозиции по итогам второго тура выборов.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил 29 мая, что второй тур выборов президента Турции признан состоявшимся. По его итогам победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По результатам подсчёта 99,80% голосов Эрдоган набрал 52,14%, обойдя своего соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%. Он набрал 47,86%. Оставшиеся бюллетени тех, кто голосовал за границей, на результат уже не повлияют.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе.