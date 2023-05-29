Москва, 29 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) хотят разместить на своей территории российскую военную базу. Об этом 29 мая заявил посол ЦАР в России Леон Додону в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тыс. солдат. При этом их можно было бы в случае необходимости задействовать в других странах. Мы просили об этом», — сказал он.

Посол уточнил, что также эту просьбу высказал председатель парламента республики Симплис Саранджи во время своего приезда в Россию, и отметил, что угрозы для безопасности страны, по его словам, сохраняются, а среди беженцев из Судана есть вооружённые люди.

Додону указал, что власти ЦАР считают необходимым продолжение своего военного сотрудничества с Россией, хотя у некоторых из стран это и вызывает недовольство.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля президент Экономического и социального совета (ЭСС) ЦАР Таинга Полоко заявил, что республика рассчитывает на то, что Россия продолжит оказывать ей помощь в военной сфере. Он подчеркнул, что связанные с безопасностью африканской страны проблемы серьёзно замедляли её развитие на протяжении последних тридцати лет.