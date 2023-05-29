Ташкент, 29 мая, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Самолёт иранской авиакомпании Mahan Air, который следовал из Тегерана в Пекин, совершил экстренное приземление в Ташкенте из-за того, что у одного из пассажиров произошёл сердечный приступ. Об этом 29 сообщила пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

Илья Питалев/РИА Новости Самолёт авиакомпании Mahan Air

«Самолёт авиакомпании Mahan Air, выполнявший рейс irm079 по маршруту Тегеран — Пекин, совершил экстренную посадку в Ташкенте <…> Посадка произошла из-за пассажира, у которого случился сердечный приступ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после экстренной посадки пассажир был доставлен в больницу для оказания ему квалифицированной медпомощи.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая легкомоторный самолёт потерпел крушение и упал на автомобиль в немецком городе Вецлар. В результате авиакатастрофы пилот погиб и пострадали несколько человек, включая водителя автомобиля, на который упал летательный аппарат.