Луганск, 29 мая, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинские военные из-за неблагоприятной погоды оставили часть своих позиций на купянском направлении. Об этом 29 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Из-за ливневых дождей были затоплены украинские позиции, находящиеся в низинах и оврагах, в районах населённых пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка», — написал он.

Эксперт отметил, что ввиду этого командование ВСУ приняло решение об оставлении второстепенных позиций и усилении высвободившимся личным составом позиций на стратегических высотах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая издание Business Insider написало, что Россия уничтожила почти весь украинский флот БПЛА Bayraktar TB2 за первый год спецоперации. Этим российские войска лишили Киев важного стратегического ударного средства.

Несколькими днями ранее российские войска на купянском направлении в районе населённого пункта Кучеровка огнём из реактивной системы залпового огня «Град» ликвидировали украинские гаубицу Д-30 и миномётный расчёт.