Киев, 29 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Из-за массовой мобилизации мужского населения на Украине началась скрытая гражданская война. Об этом 29 мая заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

«Внутри (украинского. — Прим. ред.) общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в концлагере имени Зеленского, не дают возможности сделать свободный выбор», — сказал он.

Соскин уточнил, что такой ситуации, по его мнению, способствуют действия президента США Джо Байдена и руководителей Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая британская газета The Telegraph написала, что измотанные в боях украинские войска отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением. По информации издания, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат.

26 мая стало известно, что за уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам. Их, как правило, приговаривают к трём годам заключения с испытательным сроком в один или два года. Такие же приговоры выносят тем, кто сотрудничает со следствием.