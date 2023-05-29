Одесса, Украина, 29 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Советник главы областной военной администрации Одесской области Сергей Братчук сообщил о повреждениях в порту после атаки российской авиации 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Братчук без подробностей в своём Telegram-канале сказал, что есть повреждения объектов в порту, добавив, что более подробно расскажет позже.

Воздушная тревога, по словам чиновников, звучала почти четыре часа.

Как сообщало ИА Регнум, во всех областях Украины ночью 29 мая было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях Украины.