Мощнейший комбинированный удар нанесён по Украине
«РВ»: по Киеву и областям Украины нанесён один из мощнейших комбинированных ударов
Москва, 29 мая, 2023, 07:43 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 29 мая, ВС России нанесли по Киеву, южной и западной частям Украины один из мощнейших комбинированных ударов. Об этом написали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что 15-я по счёту с начала мая воздушная атака по объектам ВСУ была нанесена в комбинированном виде. С разных направлений были направлены беспилотники и ракетоносцы ТУ-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет Х-101/555.
Украинские власти не сообщают о количестве взрывов. Умалчиваются и последствия атаки.
Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины в ночь на 29 мая было объявлено предупреждение о воздушной угрозе с воздуха. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Угрозой ракетных ударов была охвачена вся страна.
Российская армия на марьинском направлении применила самый мощный самоходный миномёт калибра 240 мм с использованием корректируемых снарядов 3Ф5 «Смельчак» с целью уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ.