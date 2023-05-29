Москва, 29 мая, 2023, 07:43 — ИА Регнум. В ночь на понедельник, 29 мая, ВС России нанесли по Киеву, южной и западной частям Украины один из мощнейших комбинированных ударов. Об этом написали авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

Отмечается, что 15-я по счёту с начала мая воздушная атака по объектам ВСУ была нанесена в комбинированном виде. С разных направлений были направлены беспилотники и ракетоносцы ТУ-95МС, которые осуществили пуски крылатых ракет Х-101/555.

Украинские власти не сообщают о количестве взрывов. Умалчиваются и последствия атаки.

Как сообщало ИА Регнум, на всей территории Украины в ночь на 29 мая было объявлено предупреждение о воздушной угрозе с воздуха. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Угрозой ракетных ударов была охвачена вся страна.

Российская армия на марьинском направлении применила самый мощный самоходный миномёт калибра 240 мм с использованием корректируемых снарядов 3Ф5 «Смельчак» с целью уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ.