Париж, 29 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Поставленные Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для киевской армии, они быстро выйдут из строя, их невозможно ремонтировать, а лишь «пересобирать». Об этом РИА Новости сказал французский активист Ксавье Моро.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

Глава минобороны Украины Алексей Резников объявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании ВСУ обладают вторым по величине парком САУ CAESAR.

По словам активиста, который служил десантником, самоходка может стрелять на расстояние до 40 км, если заряжена нормальными боеприпасами. Но на Украину «не отправляли нормальные боеприпасы», так как «это очень дорого».

Ксавье Моро назвал CAESAR «хорошим оружием», но для использования в Донбассе оно не подходит. Орудие не бронировано, в основном его использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая.

Как сообщало ИА Регнум, две 155-мм самоходные гаубицы французского производства CAESAR были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными и доставлены для изучения на «Уралвагонзавод».