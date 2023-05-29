Вашингтон, 29 мая, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик, обозреватель Брэндон Вейхерт назвал президента США Джо Байдена «разрушителем». Он призвал американцев не верить «прогрессивной шумихе».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Автор публикации в 19fortyfive отметил, что аппаратчики Байдена превратили США в инструмент Киева. В Белом доме не могут прекратить конфликт на Украине, не могут возглавить его, потому Америка стала «заложником угрозы эскалации в отношениях с Россией».

«Не поддавайтесь прогрессивной шумихе, создаваемой вокруг Джо Байдена. Он разрушитель нашей некогда великой страны», — призвал Вейхерт.

По мнению аналитика, нынешний президент оказал самое негативное влияние на внешнюю политику США.

«Байден не только ввязался в украинский конфликт, который может перерасти в мировую ядерную войну, но и ослабил свои позиции в отношениях с Китаем», — добавил эксперт, высказывая предостережение о том, что если Байден пойдёт на второй срок, то «может нанести непоправимый ущерб стране».

Как сообщало ИА Регнум, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне, политолог Анатоль Ливен считает, что вылазка украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области 22 мая должна стать тревожным сигналом для властей США и президента Джо Байдена.