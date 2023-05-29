Москва, 29 мая, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Высокая стоимость газа в Европе в 2022 году была вызвана ожиданиями грядущего дефицита сырья в зимний период. Сейчас европейцы уверены в поставках, что обуславливается снижением котировок, сообщил РИА Новости заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, в настоящее время на газовом рынке Европы положительно отражаются такие факторы, как падение потребления газа, тёплая прошедшая зима и сохранение большого объёма запасов газа в подземных хранилищах.

Ещё одним важным фактором эксперт назвал существенное сокращение поставок российского газа, что снизило геополитические риски, связанные с их внезапным прекращением. Не исключено дальнейшее падение котировок, но не стоит забывать, что за 2022 год потенциал производства СПГ в мире существенно не вырос. При увеличении спроса за счёт его роста в Азии, жаркой погоды и отсутствия ветра в Европе цена на газ может опять стремительно взлететь в несколько раз от текущих минимумов, добавил Колобанов.

Такой же эффект, по его мнению, может быть при резком сокращении возможностей производства или доставки газа, как это было в 2022 году при аварии на заводе Freeport LNG или при прекращении поставок по «Северному потоку».

Впервые за два года котировки июньских газовых фьючерсов по индексу TTF опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, это в 13 раз меньше значений весенних показателей 2022 года (3892 доллара за тысячу кубометров).

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году ЕС в основном закупал газ в 27 странах. Крупнейшим продавцом сжиженного газа в Европу в 2022 году стали США — затраты выросли в семь раз, до 48,4 млрд евро.