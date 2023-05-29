Наступил 460-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Российские войска в ночь на 29 мая вновь нанесли массированный комбинированный удар по целям на Украине. ВС РФ задействовали не только крылатые и баллистические ракеты, но и дроны-камикадзе. Серия взрывов прогремела в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Также сообщается о прилётах во Львовской и Житомирской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ракеты проносятся над большой частью регионов, тревогой охвачена вся страна, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Подольском районе Киева, по предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание, заявил мэр города Виталий Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронами на Украину 28 мая «одной из самых крупных». Тем временем на донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, заявили накануне, 28 мая, в Минобороны. Командир расчёта с позывным Урал поведал о том, как тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» одним термобарическим снарядом уничтожила опорный пункт Вооруженных силы Украины (ВСУ) с личным составом на сватовском направлении.

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