Сватово, ЛНР, 29 мая, 2023, 06:42 — ИА Регнум. После получения координат российские военные, применяя тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», одним термобарическим снарядом уничтожили на сватовском направлении опорный пункт ВСУ с личным составом, сообщил РИА Новости командир расчёта с позывным Урал.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Военный оценил работу подчинённых на отлично, цель была поражена первым же выстрелом.

«Сейчас в основном средний расход по цели — один-два снаряда, так как появился боевой опыт, увеличилась точность, стали работать гораздо эффективней», — добавил командир.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ для снижения ощущения паники у солдат после российских ударов системами «Солнцепёк» раздают психотропные препараты. Также украинских бойцов снабжают веществом под названием «Фен», от которого пропадает чувство усталости и аналогичный препарат «Габана». Медики заверяют, что после трёхмесячного применения таких веществ начинаются проблемы со здоровьем.

ТОС-1А «Солнцепёк» — самое мощное неядерное оружие ближнего боя: 220-мм боеприпас системы создает в месте падения облако взрывоопасной смеси и затем подрывает его. Укрыться от поражения невозможно ни в окопе, ни в бронированной технике. Подобных огнемётных систем нет ни у одной армии мира.