Москва, 29 мая, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Продавшие в России свой бизнес собственники компаний за год вывели около 36 млрд долларов. Такие цифры представил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

С марта 2022 года по март 2023-го было совершено 200 сделок по продаже инвесторами активов. При этом лишь 20% из них избавились от активов стоимостью выше 100 млн долларов.

Эксперт сделал заключение, что можно оценить размер выведенного из России капитала в сумму порядка 36 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции в мире, и одной из причин этого является то, что США превратились в самого большого должника в мире. Об этом заявил американский инвестор Джим Роджерс.