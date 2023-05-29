Штат Калифорния, США, 29 мая, 2023, 06:06 — ИА Регнум. В Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 25 мая умер от гепатита популярный актёр 60-х годов греческого происхождения Джордж Махарис. Ему было 94 года.

Gadini Свеча

О смерти актёра театра и кино, певца и художника сообщил 28 мая в соцсетях его близкий друг Марк Бахан.

«Мой дорогой друг, тебя будет ужасно не хватать», — признался Бахан.

Одной из звёздных ролей Махариса стала роль База Мёрдока в телесериале «Шоссе 66», за исполнение которой он был номинирован на прайм-таймовую премию «Эмми».

Всего фильмография артиста насчитывает почти 80 разноплановых ролей в кино. Кроме того, он играл в театральных и музыкальных постановках. Выпустил несколько альбомов.

Известно, что в 1973 году Джордж Махарис позировал обнаженным для журнала Playgirl. Он был первым из актёров-знаменитостей, кто решился на откровенные фото.