Марьинка, ДНР, 29 мая, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Российская армия на марьинском направлении применила самый мощный самоходный миномёт калибра 240 мм с использованием корректируемых снарядов 3Ф5 — «Смельчак» с целью уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир расчёта миномёта «Тюльпан» с позывным Связист.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM 240-мм самоходный миномет «Тюльпан 2С4»

По его словам, разведка проинформировала о нахождении командного пункта противника в многоэтажном здании, поэтому было принято решение использовать соответствующее оружие.

В основном расчёт работает по лесопосадкам, траншеям, окопам, блиндажам и дотам ВСУ, по зданиям — реже, добавил военный.

Для поражения украинских опорных пунктов в Марьинке расчёты «Тюльпана» используют мины 3Ф2 — «Дельфин» дальностью полёта до девяти километров. Она имеет три вида взрывателей (обычный осколочно-фугасный, малое замедление и большое замедление) и подстраивается под каждую цель, добавил командир расчёта.

Старший офицер батареи с позывным Красный рассказал об эффективности миномёта «Тюльпан», за которым непрерывно охотятся ВСУ. Система за счёт особых тактико-технических характеристик способна уничтожать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Для их поражения применяются миномётные мины массой от 130 до 230 кг, способные пробивать бетонные перекрытия толщиной до трёх метров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая 2023 года в Минобороны РФ подтвердили поражение командно-наблюдательного пункта подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Авдеевка ДНР. Средствами ПВО возле населённого пункта Григоровка ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29.

На территории Украины в ночь на понедельник, 29 мая, прозвучала серия взрывов. Один из них произошёл в Подольском районе Киева. Ещё один взрыв в Святошинском районе Киева подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Также взрывы фиксировались в Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Житомирской областях.