Группировка «Юг» отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп
Минобороны: на александро-артемовском и авдеевском направлениях отразили атаки штурмовых групп ВСУ
Авдеевка, ДНР, 29 мая, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Об операции военных сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Отмечается, что артиллеристы «Юга» нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.
Также в районе Орехово-Васильевки экипажем «Солнцепёка» уничтожено скопление живой силы противника из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Астафьев добавил, что уничтожены ещё две самоходных установки «Гвоздика» в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино.
Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии и назвал атаку дронами на Украину 28 мая «одной из самых крупных». По заявлению властей Киева, это была «самая массированная атака».
Беспилотники-камикадзе атаковали не только столицу Украины, но и другие территории.
На территории Украины в ночь на 29 мая прозвучала серия взрывов.