Авдеевка, ДНР, 29 мая, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Об операции военных сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Отмечается, что артиллеристы «Юга» нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Также в районе Орехово-Васильевки экипажем «Солнцепёка» уничтожено скопление живой силы противника из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Астафьев добавил, что уничтожены ещё две самоходных установки «Гвоздика» в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии и назвал атаку дронами на Украину 28 мая «одной из самых крупных». По заявлению властей Киева, это была «самая массированная атака».

Беспилотники-камикадзе атаковали не только столицу Украины, но и другие территории.

На территории Украины в ночь на 29 мая прозвучала серия взрывов.