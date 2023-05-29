В Киеве военные пояснили, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба
Украинский Генштаб объяснил, почему в своих сводках не говорит про Бахмут
Москва, 29 мая, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Артёмовск (Бахмут) не упоминался в последние два дня в сводках Генштаба Украины из-за отстутвия информационного повода — никаких особых событий в городе не происходило.
Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый пояснил «МК», что «боевые действия в Бахмуте сведены к минимуму» — за минувшие два дня было всего одно столкновение сторон.
По словам военного, украинская армия на данный момент «не осуществляет новых продвижений по флангам». Якобы это связано с проведением «другой боевой работы».
Как сообщало ИА Регнум, киевские боевики в Артёмовске массово употребляли алкоголь и постоянно принимали наркотики с ведома своих командиров.
Жителей солдаты посылали за водкой в любое время. Особенно часто ночью, во время комендантского часа, когда ходить нельзя. При этом обстрелы не прекращались.
Президент России Владимир Путин 21 мая поздравил бойцов отрядов «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска.