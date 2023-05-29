Анкара, 29 мая, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента Турции признан состоявшимся — глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил 29 мая, что по итогам голосования победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По результатам подсчёта 99,80% голосов, Эрдоган набрал 52,14%, обойдя своего соперник-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%. Он набрал 47,86%. Оставшиеся бюллетени тех, кто голосовал за границей, на результат уже не повлияют.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром говорили, что уверены каждый в своей победе.

Накануне в турецких СМИ писали, что на некоторых участках для голосования были зафиксированы скандальные ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, отмечая победу в Стамбуле, Эрдоган, взобравшись на крышу автобуса, поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что все, кто препятствовал ему в политической борьбе, потерпели неудачу.

По его словам, второй тур выборов в Турции — это праздник демократии. Кроме того, после переизбрания Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале столетия страны.

Главу Турции с победой поздравили лидеры многих стран, в том числе президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.