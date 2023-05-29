В США заявили, что по итогам выборов президента Турции победил Путин
Newsweek: победой Путина стал выигрыш Эрдогана на президентских выборах в Турции
Вашингтон, 29 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Победой российского лидера Владимира Путина закончились президентские выборы в Турции с переизбранием на второй срок действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, написал американский журнал Newsweek.
Автор материала назвал хорошей новостью для Путина победу Эрдогана во втором туре выборов.
«Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво», — говорится в материале издания.
Анкара поддерживает тесные дипломатические связи с Россией, выступая при этом посредником между Москвой и Киевом. Также приоритетом в российско-турецких отношениях является сохранение прочных экономических связей, отмечается в публикации.
Как сообщало ИА Регнум, 28 мая 2023 года президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. По его словам, в России высоко ценят личный вклад турецкого лидера в укрепление двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества. По предварительным итогам голосования, Эрдоган получил более 52% голосов.