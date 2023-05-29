Вашингтон, 29 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Победой российского лидера Владимира Путина закончились президентские выборы в Турции с переизбранием на второй срок действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана, написал американский журнал Newsweek.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Автор материала назвал хорошей новостью для Путина победу Эрдогана во втором туре выборов.

«Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво», — говорится в материале издания.

Анкара поддерживает тесные дипломатические связи с Россией, выступая при этом посредником между Москвой и Киевом. Также приоритетом в российско-турецких отношениях является сохранение прочных экономических связей, отмечается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая 2023 года президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. По его словам, в России высоко ценят личный вклад турецкого лидера в укрепление двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества. По предварительным итогам голосования, Эрдоган получил более 52% голосов.