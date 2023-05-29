Киев, 29 мая, 2023, 03:52 — ИА Регнум. На территории Украины в ночь на понедельник, 29 мая, прозвучала серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

Defense.gov Ракетный удар

Мощные взрывы прогремели в Киеве, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Угрозой ракетных ударов охвачена вся страна. Также сообщается о взрывах во Львовской и Житомирской областях.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», часть ракет направляются ко Львову, гремят взрывы. Системы ПВО пытаются отразить удар.

В Киеве взрыв произошёл в Подольском районе. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, произошло возгорание, на место выехали экстренные службы. Также взрыв прогремел в Святошинском районе Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая по всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным официального ресурса по оповещению граждан, сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, атака беспилотников на столицу Украины днём ранее, 28 мая, стала самой массированной с начала боевых действий. В Киеве работали силы ПВО, в результате падения обломков были разрушения в разных районах города. Беспилотники атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры ВСУ.