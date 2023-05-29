На всей территории Украины объявлено предупреждение об угрозе с воздуха

Киев, 29 мая, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Во всех областях Украины в ночь на понедельник, 29 мая, было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса по оповещению граждан, сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской.

В остальных регионах Украины, в том числе в Киеве, воздушная тревога была объявлена ещё раньше.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии и назвал атаку дронами на Украину 28 мая «одной из самых крупных». По заявлению властей Киева, это была «самая массированная атака».

Жители Киева во время объявленной опасности с воздуха не смогли укрыться в метро — люди бились в двери, но им никто не открыл.

На Украине в ночь на понедельник, 29 мая, в ряде регионов после объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.