Вашингтон, 29 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Турецкие ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотники Bayraktar ТB2 оказались доступной целью для российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ходе спецоперации БПЛА практически уже все уничтожены. Об этом рассказал изданию Insider эксперт по БПЛА Центра военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт.

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА Bayraktar TB2, Турция

По заключению специалиста, Bayraktar ТB2 движется относительно медленно и низко, а значит может стать лёгкой целью хорошо организованных систем ПВО. Этот дрон «хорошо работает» тогда, когда против него не направлены сложные орудия.

«Российские военные действуют сообща — им удалось сбить множество Bayraktar TB2», — сказал Бендетт отметив, что у ВСУ турецких дронов почти не осталось.

Отмечается, что российская армия уничтожает в месяц до 10 тыс. беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2022 года турецкая авиастроительная компания Bayrak сообщила о планах построить на Украине завод для производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам украинского посла в Турции Василия Боднара, стороны согласовали все условия договора.

Средства ПВО России за минувшие сутки перехватили в зоне проведения специальной военной операции три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS.