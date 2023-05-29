Вашингтон, 29 мая, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на самый мощный удар российской армии по столице страны в День Киева, отмечаемый в последнее воскресенье мая, раскритиковали пользователи Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Так, пользователь из США Brandon McConnell ответил Зеленскому, что это больше никого не волнует, а обычные американцы видят игру, которую он ведёт. Автор посоветовал украинскому президенту отказаться от НАТО и тогда всё закончится.

«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жёстко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта <…> если ещё не слишком поздно!» — посоветовал BitMoney & Co.

Пользователь Amber написал: «Нам всё равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка».

Oligarch поинтересовался, где находятся все деньги налогоплательщиков? Зеленскому их нужно вернуть, добавил он.

RedPilledExLiberal обвинил президента Украины в отправке тысяч неподготовленных солдат в мясорубку Артёмовска, назвав его позором.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии, назвав атаку дронами «одной из самых крупных». В своём видеообращении он сказал, что Киев и другие территории страны одновременно атаковали 54 беспилотника.

В ночь на 29 мая на Украине вновь зазвучали сирены. Жители Киева во время объявленной опасности с воздуха не смогли укрыться в метро. Люди бились в двери метро, но им никто не открыл, метрополитен был закрыт.