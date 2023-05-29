Вашингтон, 29 мая, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на самый мощный удар российской армии по столице страны в День Киева, отмечаемый в последнее воскресенье мая, раскритиковали пользователи Twitter.

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за его жалобы на мощный удар России по Киеву
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский

Так, пользователь из США Brandon McConnell ответил Зеленскому, что это больше никого не волнует, а обычные американцы видят игру, которую он ведёт. Автор посоветовал украинскому президенту отказаться от НАТО и тогда всё закончится.

«Вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жёстко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором. Это ваши единственные два варианта <…> если ещё не слишком поздно!» — посоветовал BitMoney & Co.

Пользователь Amber написал: «Нам всё равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка».

Oligarch поинтересовался, где находятся все деньги налогоплательщиков? Зеленскому их нужно вернуть, добавил он.

RedPilledExLiberal обвинил президента Украины в отправке тысяч неподготовленных солдат в мясорубку Артёмовска, назвав его позором.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии, назвав атаку дронами «одной из самых крупных». В своём видеообращении он сказал, что Киев и другие территории страны одновременно атаковали 54 беспилотника.

В ночь на 29 мая на Украине вновь зазвучали сирены. Жители Киева во время объявленной опасности с воздуха не смогли укрыться в метро. Люди бились в двери метро, но им никто не открыл, метрополитен был закрыт.