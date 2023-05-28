Киев, 29 мая, 2023, 02:47 — ИА Регнум. При контрнаступлении ВСУ потребуется три-четыре эскадрильи истребителей F-16, в каждой из которых будет по 12-16 самолётов, заявил начальник авиации командования ВВС Украины Сергей Голубцов.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он подтвердил достаточно мощную поддержку Украины со стороны иностранных государств, но преимущества в воздухе перед российской армией у ВСУ в настоящий момент нет.

В случае поставок истребителей, отметил Голубцов, они будут маскироваться, рассредотачиваться и перемещаться с одного аэродрома на другой.

Как сообщало ИА Регнум, военный аналитик Шон Белл считает, что истребители F-16 сильно разочаруют главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за их уязвимости перед РФ. Ключевым моментом, который требуется Украине для борьбы с ВКС России, являются современные радары и авионика для обнаружения целей в воздухе. На Украину вряд ли поставят F-16 с такими приборами из-за их дороговизны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 мая 2023 года заявил, что пока не принято решение о поставках американских истребителей F-16. При этом обучение украинских лётчиков уже ведётся в ряде стран — членов альянса.