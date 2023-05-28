На Украине в Кременчуге и четырёх областях прогремели взрывы

Киев, 29 мая, 2023, 02:27 — ИА Регнум. На Украине в ночь на понедельник, 29 мая, в ряде регионов после объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

1stvc.net Взрыв

По сообщениям местных СМИ, взрывы были слышны в городе Кременчуге, а также в Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая на Украине вновь зазвучали сирены. Жители Киева во время объявленной опасности с воздуха не смогли укрыться в метро. Люди бились в двери метрополитена, но им никто не открыл.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны написали», что «по Украине наносится массированный комбинированный удар».