Киев, 29 мая, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил мощный удар российской армии и назвал атаку дронами на Украину 28 мая «одной из самых крупных». По заявлению властей Киева, это была «самая массированная атака».

President.gov.ua Владимир Зеленский

В своём видеообращении украинский президент сказал, что «наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак — одновременно 54 дрона».

Беспилотники-камикадзе атаковали не только столицу Украины, но и другие территории.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил о последствиях атаки российских беспилотников. В Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён 3-й этаж семиэтажного здания. Пожар на крыше склада в Голосеевском районе столицы, произошедший после попадания обломков дрона, локализован.

Ночью 28 мая Кличко призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений».

Были зафиксированы пуски 54 БПЛА, что является рекордным количеством. Дроны атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах страны, в том числе в Киеве.