Киев, 29 мая, 2023, 02:13 — ИА Регнум. В ночь на 29 мая на Украине вновь зазвучали сирены. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Житомирской, Харьковской и Одесской областях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ранее предупреждение об угрозе объявили в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях. В 00:09 мск сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Отмечается, что жители Киева во время объявленной опасности с воздуха не смогли укрыться в метро. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что жители украинской столицы бились в двери метро, но им никто не открыл, метрополитен был закрыт.

После 01:33 мск тревогу объявили в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в воскресенье 28 мая в Киеве заявили о самой массированной атаке беспилотников с начала боевых действий. В городе на протяжении пяти часов длилась воздушная тревога. В результате работы ПВО от обломков пострадали объекты в разных районах столицы Украины.