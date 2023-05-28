* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 29 мая, 2023, 02:04 — ИА Регнум. В Сети появилось видео, в котором певица Алла Пугачёва на концерте группы «Машина времени» в Израиле, в Кесарии, вышла на сцену, держась за руки с солистом Андреем Макаревичем (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и композитором Александром Кутиковым. Все трое тепло обнимались. «Машина времени» отмечала свой 54-й день рождения.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Пугачёва поздравила группу с днём рождения на своей странице в соцсети и выложила видео, где она сидит на концерте в первом ряду и поет припев из песни «Поворот». Второй фрагмент — она уже на сцене с коллективом группы.

Как сообщало ИА Регнум, Макаревич в 2022 году пытался оспорить в суде решение включить его в список физических лиц иностранных агентов. Иск был отклонён Замоскворецким судом Москвы. Он живёт в Израиле вместе с женой и маленьким сыном.

Сбежавшая вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Израиль Алла Пугачёва не даёт о себе забыть. Очередным поводом для СМИ стала информация о недвижимости певицы. Она является с 90-годов собственницей особняка в деревне Бережки в Подмосковье. Выяснилось, что очередной платёж за аренду берега у своей дачи, где сделан причал и спуск к воде за забором, она не внесла.

По информации СМИ, вся семья Пугачевой уехала из России.

Народный артист России Александр Пашутин считает, что Алла Пугачева переоценила себя, заявляя о своей незаменимости, да ещё и грозила навести порядок в головах россиян.

Покинувшие Россию после начала спецоперации известные актёры и музыканты сталкиваются за границей с целым рядом проблем, от экономических до бытовых. О чём сами и признаются в соцсетях и СМИ.