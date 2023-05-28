Лондон, 29 мая, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Полная видеозапись встречи сенатора США Линдси Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что американский политик не называл смерть русских удачной тратой денег. Видеоматериал от Киева получило агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

В укороченной версии встречи фразы Грэма «русские умирают» и «мы никогда ещё не тратили деньги так удачно» следуют друг за другом, сменяясь ракурсом. Изначально было не понятно, что они были сделаны в разное время беседы.

На деле оказалось, что реплики были сказаны в другом контексте. Фраза «удачная трата денег» подразумевала в целом поддержку Украины от США.

Реплика о смерти русских Грэмом произносилась в диалоге с Зеленским. Сенатор вспомнил времена, когда американцы боролись до последнего человека, желая быть свободными или умереть. Зеленский на это ответил, что украинцы теперь свободны и будут таковыми впредь. Затем Грэм отметил, что «и русские умирают», речь украинского лидера продолжилась фразой: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Как сообщало ИА Регнум, неполное заявление сенатора Линдси Грэма раскритиковали в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, такое же «удачное вложение» Вашингтона привело к ужасающим последствиям.

В Кремле слова Грэма об «инвестициях в смерть русских» назвали позором для США.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал Грэму вспомнить о печальной судьбе целого ряда американских политиков, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди.