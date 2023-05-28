Анкара, 29 мая, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Отмечая победу во втором туре выборов, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что все, кто препятствовал ему в политической борьбе, потерпели неудачу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам главы государства, последние десять лет ему приходилось преодолевать множество «ловушек». Против него выступали не только оппозиционеры, но и «террористические организации». Также Эрдоган напомнил «работу» СМИ Британии, ФРГ и Франции, которые «подбрасывали обложки, чтобы его уничтожить».

«Все ловушки, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, всё было для того, чтобы предотвратить этот день. Они проиграли», — констатировал Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур выборов в Турции — это праздник демократии, заявил 28 мая Эрдоган.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что Реджеп Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%.