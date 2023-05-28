Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 мая, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Около 400 человек вышли во Франкфурте-на-Майне с протестом против концерта британского рок-музыканта, лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщил портал Hessenschau.

Andrés Ibarra Роджер Уотерс

Отмечается, что перед концертным залом митингующие почтили память жертв национал-социалистов, выразили солидарность с Израилем и протест против рок-музыканта.

По данным издания, среди протестующих был бургомистр города Майк Йозеф.

В руках у людей были плакаты с надписями в адрес Уотерса: «Мы не хотим, чтобы ты был здесь», «Мы не нуждаемся в твоих поучениях».

Как сообщало ИА Регнум, лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на его коллектив после отмены концерта во Франкфурте. Он заявил, что получил письмо от организаторов об отмене концерта после обвинений в антисемитизме. Музыкант намерен добиваться проведения концерта через суд.

В начале февраля 2023 года Уотерс на заседании Совбеза ООН, где он выступил по приглашению России, заявил, что считает конфликт на Украине спровоцированным. Он сказал, что за эскалацию кризиса ответственность несут западные страны, поставляющие Киеву вооружение.