Киев, 29 мая, 2023, 00:43 — ИА Регнум. На Украине в двух областях в ночь на понедельник 29 мая была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса по оповещению граждан, сирены, предупреждающие население об угрозе с воздуха, сработали в Николаевской и Черниговской областях. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны написали», что «по Украине наносится массированный комбинированный удар». Они отметили, под угрозой Киевская, Черниговская, Сумская, Кировоградская, Николаевская области, а также подконтрольные Киеву районы Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при помощи ударного БПЛА, аппарат был посажен и обезврежен.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ВСУ под руководством Киева совершили атаку дронами на Кремль 3 мая без согласования с западными союзниками.