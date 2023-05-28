В регионах Украины объявлено предупреждение об угрозе с воздуха
«РВ»: массированный комбинированный удар наносится по Украине
Киев, 29 мая, 2023, 00:43 — ИА Регнум. На Украине в двух областях в ночь на понедельник 29 мая была объявлена воздушная тревога.
По данным официального ресурса по оповещению граждан, сирены, предупреждающие население об угрозе с воздуха, сработали в Николаевской и Черниговской областях. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны написали», что «по Украине наносится массированный комбинированный удар». Они отметили, под угрозой Киевская, Черниговская, Сумская, Кировоградская, Николаевская области, а также подконтрольные Киеву районы Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при помощи ударного БПЛА, аппарат был посажен и обезврежен.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ВСУ под руководством Киева совершили атаку дронами на Кремль 3 мая без согласования с западными союзниками.