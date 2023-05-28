Белград, 29 мая, 2023, 00:53 — ИА Регнум. В Косово и Метохии обостряется обстановка настолько, что ситуация может оказаться непредсказуемой. Президент Сербии Александр Вучич считает, что «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти пытается стать местным «Владимиром Зеленским». Свои опасения глава страны высказал в эфире телеканала TV Pink.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Вучич отметил, что из-за провокационных заявлений и безответственного поведения Курти в Косово и Метохии предстоит тяжёлая ситуация — «то, чего мы до сих пор не видели». Он уверен, что сербы не могут больше терпеть этого и желание «премьера» самопровозглашенной республики «быть Владимиром Зеленским» приведёт к крупным столкновениям.

Как сообщало ИА Регнум, Курти занимается террористической деятельностью и мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора, заявил 27 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Напряженность в Косово достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.

26 мая Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово и инициировал срочное движение армии в сторону административной линии с Косово и Метохией. Он призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к косовским властям с призывом принять меры, направленные на деэскалацию напряженной ситуации.