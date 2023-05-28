Анкара, 29 мая, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Кандидат от оппозиции в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что несмотря на поражение, продолжит бороться за демократию. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

Проигравший действующему президенту Тайипу Эрдогану кандидат считает, что голосование было «одним из самых несправедливых». Кылычдароглу поблагодарил сторонников за поддержку и призвал «бороться за демократию».

«Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сказал оппозиционер.

При этом Эрдоган назвал второй тур выборов — праздником демократии.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой, отметив, что эта «победа стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики».