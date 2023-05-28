Анкара, 29 мая, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Кандидат от оппозиции в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что несмотря на поражение, продолжит бороться за демократию. Об этом сообщает Reuters.

Соперник Эрдогана Кылычдароглу считает итоги выборов несправедливыми и будет бороться
Иван Шилов ИА REGNUM
Кемаль Кылычдароглу

Проигравший действующему президенту Тайипу Эрдогану кандидат считает, что голосование было «одним из самых несправедливых». Кылычдароглу поблагодарил сторонников за поддержку и призвал «бороться за демократию».

«Мы пережили самый несправедливый выборный процесс за последние годы. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — сказал оппозиционер.

При этом Эрдоган назвал второй тур выборов — праздником демократии.

Как сообщало ИА Регнум, глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой, отметив, что эта «победа стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики».