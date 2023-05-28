Москва, 29 мая, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Форвард «Локомотива» футболист Артём Дзюба ответил хоккеисту Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким». О словесной перепалке спортсменов написал «Спорт-экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Артём Дзюба

В сеть попало видео, где Овечкин общается с динамовцем Федором Смоловым перед тренировкой. На вопрос о Дзюбе хоккеист ответил: «А чего с ним толкаться? Он слабенький».

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — цитирует издание Дзюбу.

Как сообщало ИА Регнум, «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артёмом Дзюбой на один год. Контракт будет действовать до конца сезона 2023/24 с возможностью продления ещё на один год.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. Он сыграл в девяти матчах РПЛ, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету две игры в Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями. В марте Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ.

Овечкин 26 мая в ходе посещения тренировочной базы московского «Динамо» назвал нападающего футбольного клуба «Локомотив» Артёма Дзюбу «слабеньким».

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, впервые с 2014 года не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги.