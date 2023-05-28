Горловка, ДНР, 28 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела украинских боевиков из реактивной системы залпового огня (РСЗО) густонаселённого района города Горловка в Донецкой Народной Республике, рассказали РИА Новости местные жители.

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По словам одной из горожанки по имени Валентина, сначала был шум, потом взрывы один за другим. Женщина затаилась в зале, а её муж в это время был в коридоре и чудом спасся.

«Начался обстрел, видно, «Градами». Сначала два прилёта на частный сектор. Потом третий прилёт — к нам в квартиру. Лоджия разбита. И вроде как четвёртый был через нас, куда — не знаю, меня осколком посекло», — вспоминает раненый житель Горловки Владимир.

В городе повреждены жилые дома и трубопровод. Жители утверждают, что военных в районе обстрела никогда не было.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 мая 2023 года ВСУ выпустили 20 реактивных ракет из систем залпового огня по Никитовскому району Горловки. Также в этот день украинские войска десятью ракетами обстреляли Донецк.

ВСУ дважды в течение 28 мая обстреляли луганский город Алмазная. В результате атаки погибли два мирных жителя, ещё девять человек были ранены.