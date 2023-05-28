Москва, 28 мая, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Бывший депутат Государственной думы (ЛДПР) четвертого, пятого, шестого созывов, а также депутат Законодательного собрания Ивановской области нескольких созывов, экс-член ЦИК России Сергей Никанорович Сироткин скончался 28 мая в Москве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Известному политику в апреле исполнился 71 год. О безвременной кончине Сергея Сироткина сообщил его однопартиец Дмитрий Шелякин в соцсетях, отметив, что его коллега был сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком.

О причинах смерти не сообщается.

Сироткин награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Будучи депутатом в разные годы курировал Карелию, Якутию, Хабаровский край, Астраханскую, Владимирскую, Воронежскую, Мурманскую и Ивановскую области.