Тампере, Финляндия, 28 мая, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Сборная Канады одержала победу над хоккеистами Германии в финальном матче чемпионата мира, который проходил в латвийской Риге и финском Тампере.

Prvadm.ru Хоккей

Встреча в Тампере завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев. Для них эта победа оказалась 28-й. Всего у канадцев 16 серебряных медалей и девять бронзовых.

Сборная Канады стала рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира, обойдя команды СССР и России, на счету которых в общем 27 высоких титулов.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Латвии по хоккею впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира. 28 мая в матче за третье место латыши обыграли американцев.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:2. Сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира.