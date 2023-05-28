Москва, 28 мая, 2023, 23:05 — ИА Регнум. В Москве в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском поле 28 мая внезапно скончался парень 22 лет. Его приятель без сознания был госпитализирован. О происшествии сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

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Известно, что умерший пришёл в торговый центр с другом. В какой-то момент ему стало плохо, и он умер. Его 20-летний приятель также потерял сознание и был доставлен на скорой в больницу.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, ушёл из жизни чемпион России по хоккею 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею 2005 года в составе омского «Авангарда» Евгений Хацей.