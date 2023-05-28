Минск, 28 мая, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не смогут «отсидеться» в случае начала войны против кого-то из её участников, заявил 28 мая госсекретарь Совбеза Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«В противном случае, зачем этот договор нужен? Для того, чтобы, если одна из стран испытывает какую-то угрозу, а другие смотрят со стороны? Наверное, тогда он не нужен», — сказал он.

По его словам, политика США игнорирует интересы других стран и американские власти пытаются спровоцировать напряжение вокруг России — это и Афганистан, и армяно-азербайджанский конфликт, ситуация в Молдавии.

Вольфович также добавил, что ударными темпами идёт милитаризация Польши, растёт активность в прибалтийских странах. Всё это ведёт к созданию мощных сил и развязыванию войны на западном направлении, полному замыканию кольца.

Госсекретарь Совбеза заявил о готовности решать вопросы мирным путём как с западными, так и с южными соседями, но власти Польши и прибалтийское руководство не желают этого.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход страны из ОДКБ, если посчитает её «недееспособной организацией». Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов подтвердил готовность помочь Армении в этом и направить мониторинговую миссию Организации в рамках военно-технического сотрудничества.

В Кремле, комментируя слова Пашиняна, заявили, что в целом ОДКБ — организация, которая имеет свой авторитет, она показывала свою эффективность в различных ситуациях и имеет потенциал к развитию.