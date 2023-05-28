Анкара, 28 мая, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Обработаны уже 99,43% бюллетеней. По предварительным результатам, Эрдоган смог набрать 52,14% голосов избирателей. За его соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86%. Отрыв между ними составляет более 2 млн голосов.

Йенер объявил, что новым президентом Турции избран Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой, отметив, что эта «победа стала закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики».

Президент пожелал турецкому коллеге успехов, здоровья и благополучия.