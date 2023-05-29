Санкт-Петербург, 29 мая, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Новый образовательный центр открыла компания «ФосАгро» в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Как отметили в компании, центр стал еще одним шагом в подготовке высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства страны и формировании стратегического кадрового резерва из молодых специалистов.

Пространство включает в себя брендированную аудиторию, оснащенную современными компьютерами и средствами мультимедиа для проведения занятий. В распоряжении слушателей — учебные материалы, наглядные пособия и образцы удобрений. Также компания обустроила для студентов и комфортную зону отдыха, оснастив территорию библиотекой и зонами для самостоятельной работы. Рядом с лекционным залом открыта фитолаборатория, оснащение которой позволяет проводить эффективные образовательные эксперименты и научно-исследовательские работы.

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь, заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, директор отделения ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, академик РАН Владимир Попов, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, ректор Санкт-Петербургского ГАУ Виталий Морозов, представители сельхоз производства и научного сообщества региона.

Приветствие участникам торжественной церемонии направил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он отметил, что современный АПК невозможно представить без эффективных систем минерального питания и защиты растений, без активного внедрения цифровых технологий и открытие образовательного центра «ФосАгро» поможет в реализации перспективных проектов агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов напомнил, что Санкт-Петербургский государственный аграрный университет работает на несколько регионов. «Нам необходимо, чтобы отсюда выходили подготовленные кадры, — отметил он. — Для этого мы стараемся максимально эффективно использовать период, когда молодой человек учится в вузе». Увайдов подчеркнул важность, чтобы «будущий работодатель — бизнес — участвовал в образовательном процессе». «Ребята выезжают на практику, участвуют в работе предприятий, будучи студентами, — отметил замминистра сельского хозяйства РФ. — Эту практику мы заложили с «ФосАгро». Компания вместе с нами помогает готовить качественных молодых специалистов».

«ФосАгро» — наш добрый и давний партнер. Компания вкладывает большие средства в аграрную науку, подготовку специалистов для сельского хозяйства. «ФосАгро» при поддержке Минсельхоза, при поддержке местных и региональных властей реализует программу развития аграрного образования и показывает нам успешный пример государственно-частного партнерства, которое в результате дает весомый импульс развитию российского агропрома», — отметил директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков.

Он напомнил, что в декабре прошлого года «ФосАгро» удалось совместно с Министерством иностранных дел открыть в штаб-квартире ФАО в Риме русскую комнату.

«Это говорит о весе и авторитете России, российской науки и российского ответственного бизнеса в ФАО — универсальной международной организации сельскохозяйственного профиля», — подчеркнул Олег Кобяков.

«Агропромышленный комплекс за довольно короткий срок превратился в один из главных локомотивов российской экономики, — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Чтобы обеспечить дальнейший рост отрасли необходимы не только современные эффективные технологии, но и современные высококвалифицированные специалисты, стремящиеся к внедрению инновационных, в том числе цифровых решений. Открывая аудиторию «ФосАгро», мы создаем основу для подготовки таких специалистов. Наша цель — поделиться накопленным в реальном производстве опытом, экспертизой и технологиями».

«Открытие образовательного центра — знаковое событие для всей системы АПК Ленинградской области и, конечно, для нашего университета. Уникальная образовательная среда позволит в разы повысить творческий и научный потенциал вуза. В образовательном центре будут регулярно проводиться лекции и практические занятия, будут транслироваться онлайн-лекции из цикла «ФосАгро»: от руды до еды». Лекции посвящены передовым агротехнологиям, эффективному растениеводству, инновациям и цифровизации сельского хозяйства, ответственному земледелию», — отметил ректор университета Виталий Морозов.

Уже два года компания реализует в ведущих аграрных вузах России программу «ФосАгро»: от руды до еды». Курс включает более 270 лекций по самым разным аспектам сельскохозяйственного производства. В создании программы принимали участие специалисты «ФосАгро», сотрудники «Иннопрактики», Тимирязевской сельхозакадемии и ученые Российской академии наук. На данный момент образовательный курс доступен в 37 вузах и трех профессиональных колледжах. За последние полтора года слушателями курса лекций стали более 41 тысячи человек.