Ростов-на-Дону, 28 мая, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Футболистам «Ростова» в 29-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) удалось обыграть грозненский «Ахмат». Они забили два быстрых гола, и уже к 11-й минуте дончане вели со счётом 2:0. В итоге встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счетом 3:2. Об итогах игры сообщили спортивные СМИ.

Michael Barera Футбол

Таким образом, ростовчане прервали серию из трёх поражений в РПЛ.

Дублем отметился форвард «Ростова» Егор Голенков. Две голевых передачи на счету полузащитника Кирилла Щетинина. «Ахмат» смог отыграться ещё в первой половине встречи. Сначала разницу до минимума сократил нападающий грозненского клуба Гамид Агаларов, затем сравнял очки Владислав Карапузов.

«Ростов» в итоге вырвал победу уже во вторые 45 минут игры. Важные три очка южанам принес защитник Данила Прохин. С 69-й минуты они играли в большинстве — с поля был удален Артём Тимофеев из «Ахмата».

Ростовчане заработали 53 очка и отстают от идущего третьим «Спартака» на один турнирный балл. «Ахмат» имеет на своем счету 49 очков и находится на пятом месте.

Как сообщало ИА Регнум, нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 43-й трофей в карьере. 27 мая он во второй раз подряд стал чемпионом Франции.

По числу титулов Месси догнал бразильского защитника Дани Алвеса, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю.