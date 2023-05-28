Минск, 28 мая, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Белоруссия предприняла ряд шагов по прикрытию дорог на границе с Россией для обеспечения безопасности, заявил 28 мая белорусский госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович телеканалу ОНТ.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Дорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе

«В Белоруссии усилена государственная граница, организовано тесное взаимодействие между всеми спецслужбами: КГБ, органами пограничной службы, МВД», — рассказал он.

По его словам, «вторым эшелоном» стоят подразделения сил специальных операций, которые прикрывают основные направления террористического движения, где могут пройти незаконные вооруженные формирования.

Вольфович также упомянул и восточную границу.

«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации, и понимая, что как таковой границы с РФ у нас нет, мы предприняли ряд шагов по прикрытию, в том числе, различных дорог неосновного пользования», — сказал он.

Он добавил, что это сделано для обеспечения безопасности людей, как на территории Белоруссии, так и на территории России.

Ранее сообщалось о том, что Россия поставила Белоруссии очередной комплект зенитной ракетной системы С-400 .

Как передавало ИА Регнум, 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Контроль за ядерным оружием, включая возможное принятие решения о его применении, остаётся за российской стороной.

В комментарии посольства РФ в Вашингтоне говорится о том, что Россия и Белоруссия в условиях гибридной войны, которую развязали против них США, имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере.