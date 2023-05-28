Москва, 28 мая, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Система ПВО отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области, говорится в заявлении городской администрации в официальном Telegram-канале.

Александр Сухов/РИА Новости Мариуполь

«Над Бердянском были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, это сработали силы ПВО, которые предотвратили очередную ракетную атаку ВСУ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все ракеты удалось уничтожить.

Тем временем Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об обстреле Бердянска и Мариуполя ракетами Storm Shadow, уточнив, что работает система противовоздушной обороны.

ВСУ наносили удары по Бердянску 25 мая. Кроме того, ещё один обстрел с применением четырёх британских ракет Storm Shadow и трёх ложных целей был осуществлён 21 мая. А 26 мая украинские войска ракетами Storm Shadow бомбили район «Азовстали» в Мариуполе.

27 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что средства ПВО России за минувшие сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, 19 ракет HIMARS и две противорадиолокационные ракеты Harm. Также было уничтожено 12 беспилотников ВСУ на территориях ЛНР, ДНР и Запорожской области.