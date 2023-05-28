Москва, 28 мая, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Нельзя говорить о том, что США полностью выступают за русофобию, заявила 28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

«Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — сказала она.

По её мнению, за ксенофобские высказывания американского сенатора Линдси Грэма, который заявил, что русские умирают в результате «самой удачной» траты денег властями США по помощи Украине, американские граждане «вынесли его бы на следующий день», если бы это касалось меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов.

Она подчеркнула, что тезисы об убийстве русских, которые повторяют американские политики, — это «руководство к действию».

Ранее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор США от штата Южная Каролина отреагировал на смерть русских, назвав это самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.

Захарова позднее напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, что такое же «удачное вложение» Вашингтона привело к ужасающим последствиям.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Грэму вспомнить о печальной судьбе целого ряда американских политиков, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний Грэма.