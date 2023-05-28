Стаханов, ЛНР, 28 мая, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Ребёнок, пострадавший при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР), находится в крайне тяжёлом состоянии, у него черепно-мозговая травма, сообщила 28 мая министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«Московские специалисты (нейрохирург и анестезиолог) выехали из ЛРДКБ (детская клиническая больница ЛНР. — Прим. ред.), с ними ещё наш нейрохирург», — написала она.

Пащенко отметила, что специалисты ЛРКБ также направлены в Стахановскую центральную больницу. По её словам, при необходимости «транспортабельные тяжёлые пациенты будут эвакуированы в Луганск».

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая ВСУ дважды за день обстреляли луганский город Алмазная. Сразу после атаки сообщалось, что погибла одна мирная жительница, ранения получили девять человек.

Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пожилой мужчина, пострадавший при обстреле, скончался на операционном столе. А глава Минздрава ЛНР уточнила, что скончался ещё один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения. Таким образом, число жертв при обстреле Алмазной возросло до трёх.