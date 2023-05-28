Луганск, 28 мая, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших при обстреле ВСУ Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР), возросло до трёх, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Сотрудник СК России осматривает место обстрела ВСУ

«К сожалению, скончался ещё один мужчина 1949 года, получивший тяжёлые ранения при обстреле Алмазной», — написала она.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 мая украинские военные дважды обстреляли Алмазную. Сначала сообщалось, что погибла одна мирная жительница, ещё девять человек получили ранения. Среди пострадавших находится и десятилетний мальчик. Ребёнок получил ранения спины и головы.

Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что пожилой мужчина, пострадавший при обстреле, скончался на операционном столе.