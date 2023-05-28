Анкара, 28 мая, 2023, 20:03 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней из 54% избирательных урн во втором туре выборов президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45,53%, сообщает ЦИК Турции.

Пресс-служба президента Турции/ТАСС Реджеп Эрдоган с супругой на избирательном участке

Ранее государственный телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК сообщал, что после обработки бюллетеней из 85,45% избирательных урн Эрдоган набирает 53,15% голосов, Кылычдароглу — 46,85%. ЦИК публикует официальные данные позднее, телеканалы — в режиме реального времени подсчёта.

Оппозиционное агентство Anka, ранее сообщавшее о лидерстве Кылычдароглу, позднее уточнило, что после обработки более 50% бюллетеней лидерство перешло к Эрдогану.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК Турции после закрытия участков заявили, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, выявлено не было.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены в своей победе. Социологи разошлись в прогнозах об исходе второго тура выборов, но предполагали, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

В крупных городах страны 28 мая дежурят усиленные полицейские наряды. Безопасность обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков. Сторонники Эрдогана вечером 28 мая собираются перед президентским дворцом, чтобы отпраздновать победу.